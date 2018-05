Pferdesport : «Championat von Hamburg»: Großer Derby-Auftritt der Stars

Das «Championat von Hamburg» ist der erste Höhepunkt für die Springreiter beim Derby-Turnier in Hamburg. Die Prüfung am heutigen Donnerstag (14.45 Uhr) ist mit 122 000 Euro dotiert. Der Sieger erhält ein Auto im Wert von 59 000 Euro. Nach der ersten Qualifikation am Vortag zum 89. Derby am Sonntag werden im Championat die Stars um den Weltranglisten-Ersten Harrie Smolders aus den Niederlanden oder die Deutschen Christian Ahlmann und Marcus Ehning ihre ersten großen Auftritte haben.

von dpa

10. Mai 2018, 01:00 Uhr

Zugleich ist das Springen die erste Wertungsprüfung zur Global Champions League, dem Wettbewerb mit multinationalen Teams. Der zweite Teil findet am Samstag statt.

Die Global Champions League ist ein Ableger der Millionen-Serie Global Champions Tour. Hamburg ist die fünfte Station von insgesamt 16 Etappen, plus dem Finale in Prag. Das mit 300 000 Euro dotierte Springen der Global Champions Tour steht in Hamburg ebenfalls für Samstag an.