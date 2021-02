Gesundheit : Centogene: Bedarf nach Corona-Abstrichtests bleibt bestehen

Das an der New Yorker Börse Nasdaq notierte Rostocker Unternehmen Centogene ist früh in der Corona-Pandemie mit seiner Teststrategie bekannt geworden. Ein Ende des Testens scheint zunächst nicht absehbar.

Rostock | Auch nach einer weitgehenden Impfung der Bevölkerung gegen das Coronavirus geht der Chef der Corona-Testsparte beim Rostocker Biotechnologieunternehmen Centogene, Volkmar Weckesser, von anhaltendem Testbedarf aus. Dafür sorge unter anderem die internati...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.