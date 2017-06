Musik : Cellistin radelt auf den Spuren von Bach durch Norden

vergrößern 1 von 1 Foto: Philipp Schulze 1 von 1

Das Cello auf dem Rücken und die Blockflöte im Fahrradkorb: Die 34-jährige dänische Cellistin Ida Riegels radelt zur Zeit auf den Spuren von Johann Sebastian Bach durch Norddeutschland. Sie wiederholt eine Reise, die der Barockkomponist in seiner Jugend machte: Bach wollte 1705 sein Vorbild treffen, den Lübecker Komponisten Dietrich Buxtehude. Die 445 Kilometer vom thüringischen Arnstadt bis an die Ostsee ging Bach zu Fuß. Ida Riegels nimmt das Fahrrad - das Cello ist ihr zum Wandern zu unhandlich. Unterwegs tritt sie mit Bachs Solostücken in Kirchen auf. Am 23. Juni will sie in Lübecks St. Marienkirche ein Abschlusskonzert geben.

von dpa

erstellt am 16.Jun.2017 | 06:57 Uhr