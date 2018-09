Verkehr : CDU wirft Senat mangelndes Engagement bei Brückenerhalt vor

von dpa

15. September 2018, 09:43 Uhr

Die CDU wirft dem Hamburger Senat vor, nicht genug für den Erhalt der knapp 1200 städtischen Brücken zu tun. So sei die als sanierungsbedürftig eingestufte Brückenfläche in den vergangenen vier Jahren von fast 45 auf knapp 50 Prozent gestiegen, sagte der Verkehrsexperte der Fraktion, Dennis Thering. «Dass der Sanierungsstau bei den Brücken in Hamburg trotz historisch hoher Steuereinnahmen in den letzten Jahren weiter anwachsen konnte zeigt, dass der Senat dieses Problem nicht auf dem Schirm hatte.» Der Verfall sei dramatisch, wie sich aus Senatsantworten auf mehrere von ihm gestellte Kleine Anfragen ergebe. Für 2020 peile der rot-grüne Senat zudem lediglich an, die sanierungsbedürftige Brückenfläche auf 48,47 Prozent zu senken, was immer noch deutlich mehr als 2014 wäre.