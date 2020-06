Regierung : CDU wirft Rot-Grün in Hamburg Fehlstart vor

Die CDU hat der neuen rot-grünen Regierung von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) einen Fehlstart vorgeworfen. Die letzten Wochen und Tage rot-grüner Verhandlungen seien geprägt gewesen von einem Postengeschacher, sagte Fraktionschef Dennis Thering am Mittwoch in seiner Erwiderung auf eine Regierungserklärung Tschentschers in der Bürgerschaft.

Avatar_shz von dpa

24. Juni 2020, 15:16 Uhr

Er sprach von einem «Selbstbedienungsladen zur Befriedigung grüner Machtansprüche». Die Auflösung der Gesundheitsbehörde und die Aufspaltung der Wirtschaftsbehörde seien «fatale» Fehler. Inhaltlich lasse der Koalitionsvertrag Konkretes vermissen, sagte Thering. «Und am Ende steht über allem der Finanzierungsvorbehalt».

Thering, der erstmals als Fraktionschef auf die Regierungserklärung des Bürgermeisters antwortete, forderte Tschentscher auf, Innensenator Andy Grote (SPD) zu entlassen. Ein Senator, «der seine eigene Corona-Party feiert und vorsätzlich gegen Corona-Regeln verstößt», sei nicht tragbar.

Hintergrund ist ein Empfang, zu dem Grote nach seiner Wiederernennung als Senator geladen hatte.