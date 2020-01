Bürgerschaft : CDU und Linke starten offiziell in Bürgerschaftswahlkampf

Gut vier Wochen vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg starten CDU und Linke heute offiziell die heiße Wahlkampfphase. Die CDU bietet bei einer Veranstaltung den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und stellvertretenden Bundesvorsitzenden Armin Laschet als prominenten Wahlkampfhelfer für Spitzenkandidat Marcus Weinberg auf. Bei der Linken werden der Bundesvorsitzende Bernd Riexinger und die Chefin der Linken-Bundestagsfraktion, Amira Mohamed Ali, die Hamburger Spitzenkandidatin Cansu Özdemir unterstützen.

23. Januar 2020, 01:16 Uhr

Gewählt wird in Hamburg am 23. Februar. Die CDU wird in Umfragen bei etwa 15 Prozent gehandelt. Der Linkspartei werden neun Prozent vorausgesagt. Während die CDU auf eine Regierungsbeteiligung unter SPD- oder Grünen-Führung hofft, sieht sich die Linke auch nach der Wahl in der Rolle einer Oppositionspartei.