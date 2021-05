Steuern : CDU und FDP wollen Eigenheim-Kauf erleichtern

Eine hohe Steuer macht den Kauf eines Eigenheims noch kostspieliger. Deshalb fordern CDU und FDP im Norden hier eine Entlastung der Bürger. Sie stützen sich auch auf ein neues Bundesgesetz. Grünen-Finanzministerin Heinold bleibt indes zurückhaltend.

Kiel | In der Kieler Jamaika-Koalition erhöhen CDU und FDP den Druck, um die Nebenkosten beim Erwerb von Wohneigentum zu verringern. Die CDU-Landtagsfraktion verlangte am Freitag eine deutliche Senkung der Grunderwerbsteuer, die in Schleswig-Holstein bisher mit 6,5 Prozent den bundesweit höchsten Satz hat. Die CDU-Fraktion begründet ihren Vorstoß mit der Zus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.