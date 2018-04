Parteien : CDU: Tödliche Messerattacke wirft viele Fragen auf

Zehn Tage nach der tödlichen Messerattacke auf eine Mutter und ihre kleine Tochter am Hamburger Jungfernstieg hat die CDU Zweifel, ob die Frau zuvor genug geschützt worden war. «Ich will nicht vorschnell urteilen, aber es drängen sich viele Fragen auf», sagte der CDU-Abgeordnete Dennis Gladiator der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. «Was kann man mehr tun, um Frauen und Kinder besser zu schützen?» Am 12. April waren an einem S-Bahnsteig mitten in der Innenstadt eine 34-Jährige und ihr Kind mit einem Messer getötet worden. Der Ex-Freund der Mutter und Vater des Mädchens, ein 33-Jähriger aus Niger, wurde festgenommen.

von dpa

22. April 2018, 13:24 Uhr

In einer Antwort auf eine kleine Anfrage der CDU bezüglich der Hintergründe der Tat schrieb der Senat: «Bereits am 1. August 2017 hatte das Amtsgericht auf Antrag der Geschädigten eine einstweilige Anordnung im Rahmen eines Gewaltschutzverfahrens erlassen. Diese wurde jedoch nach einer mündlichen Anhörung vom 25. September 2017 am 5. Oktober 2017 wieder aufgehoben, da nach dem gegenseitigen Vorbringen und aufgrund des Fehlens jeglicher objektiver Beweismittel nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von dem Vortrag der Antragstellerin ausgegangen werden könne. Eine Beschwerde gegen den Aufhebungsbeschluss wurde nicht erhoben.»

Gladiator will nun wissen: «Warum wurde das von allen beteiligten Behörden nicht ernst genug genommen, wenn die Gefahr bekannt war?» Die Christdemokraten stellten einen Antrag, dass sich der Innenausschuss der Bürgerschaft am 15. Mai mit dem Verbrechen befasst.