Behörden : CDU: Schnelltests in Behörden „noch ziemlich unkoordiniert“

Hamburgs Unternehmen sollen ihren Mitarbeitern Corona-Schnelltests anbieten und auch Bescheinigungen über das Ergebnis ausstellen können. In den Behörden wird das allmählich umgesetzt.

Hamburg | Die Behörden der Stadt Hamburg bieten seit dem 22. März Corona-Schnelltests für ihre Mitarbeiter an. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion an den Hamburger Senat hervor. Danach wurde anfangs ein Schnelltest pro Woche angeboten, mittlerweile sind es zwei Tests pro Woche. In der Fläche kommen dabei Eigenschnelltests zum Einsat...

