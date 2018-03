Parteien : CDU: Schleswig-Holstein soll Digitalisierungsland werden

von dpa

23. März 2018, 18:44 Uhr

Schleswig-Holsteins CDU will die Digitalisierung zu einem ihrer Schwerpunkte machen. «Wir haben uns vorgenommen, dass wir Digitalisierungsland Nummer eins in Deutschland werden», sagte der Landesvorsitzende und Ministerpräsident Daniel Günther am Freitag am Rande einer Klausurtagung seiner Partei in Ahrensburg (Kreis Stormarn). Bis 2025 soll jede Gemeinde an das Glasfasernetz angeschlossen sein. In Ahrensburg beraten der erweiterte Landesvorstand sowie die Bundestags- und Landtagsabgeordneten noch bis einschließlich Samstag über das Thema Digitalisierung. Prominenter Gast war am Freitagabend der Chef des Bundeskanzleramts, Bundesminister Helge Braun.