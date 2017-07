G20 : CDU-Politiker fordert Schließung linker Szenetreffs

Angesichts der schweren Krawalle während des G20-Gipfels in Hamburg fordert der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster die Schließung bekannter Zentren der linken Szene. «Linke Zentren wie die «Rote Flora» in Hamburg oder die Rigaer Straße in Berlin müssen konsequent dichtgemacht werden», sagte Schuster der in Düsseldorf erscheinenden «Rheinischen Post» (Samstag). «Es darf in Deutschland keine rechtsfreien Räume geben, nicht für arabische Clans, Islamisten oder Neonazis, und auch nicht für Linksradikale.» Der ausgebildete Polizist forderte zudem, im Vorfeld von Versammlungen verstärkt Meldeauflagen gegen polizeibekannte gewalttätige Linksextremisten zu verhängen.