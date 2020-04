Regierung : CDU-Politiker Claussen zum neuen Justizminister ernannt

Der CDU-Politiker Claus Christian Claussen ist nun offiziell Justizminister in Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) überreichte dem 59-Jährigen am Donnerstag in Kiel die Ernennungsurkunde. Den Posten wird er am kommenden Montag antreten. Claussen leitete bisher den Untersuchungsausschuss des Landtags zur Klärung der «Rocker-Affäre» bei der Landespolizei. Als Minister folgt er Sabine Sütterlin-Waack, die seit Mittwoch Innenministerin ist. Sie löste den zurückgetretenen Hans-Joachim Grote (beide CDU) ab.

Avatar_shz von dpa

30. April 2020, 17:00 Uhr

«Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Claus Christian Claussen», sagte Günther. Der Jurist übernehme ein sehr gut aufgestelltes Haus und sei mit seinem breiten beruflichen Wissen und seiner Erfahrung als innen- und rechtspolitischer Sprecher eine hervorragende Besetzung in dem Amt.