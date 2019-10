Parteien : CDU: Personalmangel in Bezirksämtern endlich beenden

Avatar_shz von dpa

20. Oktober 2019, 09:28 Uhr

Die CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat dem rot-grünen Senat vorgeworfen, zu wenig gegen den Personalmangel in Bezirksämtern anzukämpfen. «Leider gibt es immer noch einen strukturellen Personalmangel in den Bezirksämtern. Das beweisen Tausende Überstunden und Überlastungsanzeigen in einigen Bereichen», sagte der Fachsprecher der CDU-Fraktion, Jens Wolf, der Deutschen Presse-Agentur nach einer Kleinen Anfrage an den Senat zu den Arbeitsbedingungen in den Bezirksämtern. «Besonders betroffen sind in vielen Bezirken das Management des öffentlichen Raums und der Sozialbereich.» Das seien Bereiche, die unmittelbaren Kontakt zu den Menschen vor Ort hätten. «Darum ist es wichtig, die Überlastung nicht nur zu dokumentieren, sondern endlich zu beenden. Das Problem ist seit Jahren bekannt. Jetzt muss gehandelt werden.»