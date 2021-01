Bürgerschaft : CDU, Linke und FDP für Hotelunterbringung von Obdachlosen

In ungewohnter Eintracht haben Oppositionsvertreter von CDU, Linke und FDP in Hamburg eine Einzelunterbringung von Obdachlosen in Hotels während der Corona-Pandemie gefordert.

Hamburg | Die desolate Lage der Obdachlosen im Winter sei nicht neu, sagte Stephanie Rose von der Linksfraktion am Mittwoch in der Aktuellen Stunde der Bürgerschaft. „Neu ist, dass Obdachlose Angst vor einer Infektion haben und darum die städtischen Unterkünfte m...

