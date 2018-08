Parteien : CDU: Lehnen Koalitionen mit Linken weiter ab

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Gedankenspiele des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther zu Koalitionen von CDU und Linken in Ostdeutschland zurückgewiesen. «Wir lehnen eine Zusammenarbeit mit Linken und AfD weiterhin klar ab. Es reicht nicht, wenn da der eine oder andere pragmatische Kopf dabei ist», sagte Kramp-Karrenbauer der Deutschen Presse-Agentur am Samstag in Berlin. «Die programmatische Ausrichtung der Linkspartei bleibt, und das rechtsradikale Profil der AfD auch.»

von dpa

11. August 2018, 16:06 Uhr

Schleswig-Holsteins CDU-Chef Günther hatte sich zuvor offen gezeigt für Koalitionen von Christdemokraten und Linken in Ostdeutschland. Im Osten sei die Parteienlandschaft anders als im Westen, sagte er der «Rheinischen Post». Fast 30 Jahre nach dem Mauerfall gebe es auch durch regionale Kooperationen ein «gutes Stück Normalisierung» zwischen CDU und Linken. «Wenn Wahlergebnisse es nicht hergeben sollten, dass gegen die Linke eine Koalition gebildet wird, muss trotzdem eine handlungsfähige Regierung gebildet werden. Da muss die CDU pragmatisch sein.»