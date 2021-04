Lebensmittel : CDU Hamburg sagt Lebensmittelverschwendung den Kampf an

Die CDU Hamburg hat der Lebensmittelverschwendung den Kampf angesagt.

Hamburg | „Wir werden uns in Hamburg und im Deutschen Bundestag dafür einsetzen, dass deutlich weniger Lebensmittel im Müll landen und Lebensmittelspenden erleichtert werden“, kündigte Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß am Freitag eine entsprechende Initiative an. Weggeworfene Lebensmittel seien eine riesige Ressourcenverschwendung, klimaschädlich und könnten zud...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.