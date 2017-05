Regierung : CDU für «Jamaika»-Koalitionsverhandlungen im Norden

Der erweiterte CDU-Landesvorstand hat sich einstimmig für Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP in Schleswig-Holstein ausgesprochen. «Ich bin froh, dass das Votum so eindeutig ist», sagte CDU-Landeschef Daniel Günther am Dienstagabend am Rande einer Vorstandssitzung in Kiel. «Jetzt geht es darum, möglichst schnell eine handlungsfähige Regierung zu bilden.»