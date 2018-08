Bürgerschaft : CDU-Fraktion fordert offene Bibliotheken am Sonntag

Öffentliche Bibliotheken sollen zukünftig auch sonntags öffnen dürfen. Das fordert der kulturpolitische Sprecher der Hamburger CDU-Fraktion, Dietrich Wersich. «Öffentliche Bibliotheken sind längst nicht mehr nur für Bücherfans wichtige Anlaufstellen. Vielmehr sind sie Ort der kulturellen und sozialen Begegnung, des Austausches und der Kultur für alle Altersgruppen», sagte Wersich.

von dpa

26. August 2018, 12:01 Uhr

Die CDU fordere vom Senat eine Bundesratsinitiative zur Änderung des Bundesarbeitszeitgesetzes und eine Änderung des Hamburgischen Feiertagsgesetzes, hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag. «Es geht hier nicht darum, öffentliche Bibliotheken zur Sonntagsöffnung zu zwingen. Vielmehr muss ihnen dadurch die Möglichkeit gegeben werden, sonntags öffnen zu können, wenn es an ihren Standorten eine entsprechende Nachfrage dazu gibt», so Wersich weiter.