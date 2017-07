Extremismus : CDU fordert erneut Rücktritt von Scholz nach G20-Krawallen

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Nach dessen Regierungserklärung zum G20-Gipfel hat Oppositionsführer und CDU-Fraktionschef André Trepoll erneut den Rücktritt des Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz (SPD) gefordert. «Herr Scholz, treten sie zurück», forderte Trepoll am Mittwoch in der Hamburgischen Bürgerschaft. Nach den Ausschreitungen sei Scholz in den betroffenen Stadtvierteln nicht präsent gewesen. «Warum waren sie in der dieser Krise nicht bei den Hamburgern?», warf der Oppositionsführer Scholz vor, der zudem seinen Bürgern vorab eine Sicherheitsgarantie gegeben habe. Stattdessen habe er weiter repräsentative Termine wahrgenommen.

von dpa

erstellt am 12.Jul.2017 | 14:50 Uhr