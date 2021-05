Gesundheit : CDU fordert Ende der Maskenpflicht an Alster und Elbe

Angesichts sinkender Infektionszahlen werden weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen gefordert. Eine Demonstration lockt nur wenige Menschen ins Freie.

Hamburg | Der Hamburger CDU-Vorsitzende Christoph Ploß hat die Aufhebung der Maskenpflicht am Wochenende an Alster und Elbe gefordert. Grund seien die sinkenden Inzidenzzahlen, teilte Ploß am Sonntag mit. Auch müsse die Außengastronomie spätestens Pfingsten wieder öffnen dürfen. „Die Maskenpflicht für Jogger und Spaziergänger an Alster und Elbe sowie im Jenisch...

