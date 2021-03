Bundesregierung : CDU-Chef: Ausgangsbeschränkung würde niemand verstehen

Hamburgs CDU-Landeschef, Christoph Ploß, hat kurz vor den Bund-Länder-Beratungen Überlegungen zu Ausgangsbeschränkungen kritisiert.

Hamburg | „Während Reisen nach Mallorca stattfinden, wird in Deutschland über Ausgangssperren diskutiert. Das versteht niemand mehr!“, sagte er am Montagmorgen in der RTL-Sendung „Guten Morgen Deutschland“. Ein Beschlussentwurf aus dem Kanzleramt für die Bund-Länder-Runde an diesem Montag (ab 14.00 Uhr) sieht in einer Passage unter anderem eine nächtliche Au...

