Auszeichnungen : Carsten Jensen erhält Europapreis der Uni Flensburg

Flensburg (dpa/lno) Der dänische Schriftsteller Carsten Jensen wird mit dem mit 10 000 Euro dotierten Europapreis der Universität Flensburg ausgezeichnet. Mit der Verleihung des Preises an Jensen würdige der Hochschulrat «den grenzenüberwindenden Humanismus in dessen Werk und seine literarische Auseinandersetzung mit den desaströsen Folgen von Nationalismus und Militarismus», teilte die Universität mit. «Mit seinem Engagement für Toleranz und Dialog ist er aktueller denn je.»

von dpa

01. April 2018, 13:20 Uhr

In seinem Roman «Wir Ertrunkenen» stellt Jensen einen starken Bezug zur deutsch-dänischen Grenzregion her. In seinem jüngsten Roman «Der erste Stein» nahm er das militärische Engagement des Westens in Afghanistan kritisch unter die Lupe. Seit 2001 ist Jensen Honorarprofessor für Kulturanalyse an der Humanistischen Fakultät der Süddänischen Universität. Der Preis wird erstmals verliehen und soll künftig alle zwei Jahre übergeben werden. Der diesjährige Festakt ist für den 17. Mai im Audimax der Uni Flensburg geplant.