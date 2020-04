Medien : Caroline Beil findet es in Ordnung, nicht erkannt zu werden

Moderatorin und Schauspielerin Caroline Beil (53) findet es nicht schlimm, dass sie bei ihrer Enttarnung in der Musik-Rateshow «The Masked Singer» nicht direkt von allen Zuschauern erkannt wurde. «Der ProSieben-Zuschauer ist im Schnitt ein sehr junger Zuschauer. Die haben nicht mehr «Blitz» gesehen oder die Serien, in denen ich mitgespielt habe», sagte Beil am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Bei Schauspielerin Rebecca Immanuel (49), die vor ihr ausgeschieden war, sei es wohl ähnlich gewesen. «Ich kannte sie natürlich. Aber nicht alle jungen Leute kennen diese Serien.» Das sei auch in Ordnung.

15. April 2020, 19:32 Uhr

Beil, die 1999 mit dem Sat.1-Boulevardmagazin «Blitz» bekannt geworden war, hatte am Dienstag die ProSieben-Show verlassen müssen. Nachdem sie zu wenige Zuschauerstimmen erhalten hatte, schlüpfte die gebürtige Hamburgerin aus ihrem Roboter-Kostüm und gab ihre wahre Identität preis. Einige Zuschauer erkannten sie aber nicht direkt.