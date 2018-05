Brände : Camper bei Feuer in Wohnwagen lebensgefährlich verletzt

Bei einem Brand in einem Wohnwagen auf einem Campingplatz in Grömitz im Kreis Ostholstein ist ein 53 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Er und seine 62 Jahre alte Mitbewohnerin wurden in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie erlitt demnach nur leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer am Dienstag durch einen Defekt an der Heizungsanlage des Wohnwagens ausgebrochen. Als der 53-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg versuchte, das Feuer zu löschen, explodierte eine Gasflasche. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Fahrzeuge verhindern. Wohnwagen und Auto des 53-Jährigen wurden völlig zerstört.

von dpa

02. Mai 2018, 15:58 Uhr