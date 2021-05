Basketball : Calles: Alba war einfach besser - Heimspiel vor 200 Fans

Nach der glatten 59:82 (31:48)-Niederlage der Hamburg Towers im ersten Playoff-Viertelfinale bei Alba Berlin fand Pedro Calles klare Worte der Kritik.

Berlin | „Von Beginn an war Berlin die bessere Mannschaft - physisch, mental, einfach in jedem Aspekt des Spiels“, räumte der Trainer am Donnerstagabend ein. „Wir sind die Partie nicht richtig angegangen. Jetzt müssen wir einen Weg finden, für das zweite Spiel bereit zu sein.“ Diese Begegnung (Modus best of five) findet bereits am Samstag (20.30 Uhr) erneut in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.