Handball : Buxtehuderin Zelmel hört mit 24 Jahren auf

Handballerin Lena Zelmel vom Bundesligisten Buxtehuder SV hat nach dem dritten Kreuzbandriss ihr Karriereende erklärt. Nach Gesprächen mit BSV-Mannschaftsarzt Wolfram Körner und Physiotherapeuten des Vereins entschied sich die Linksaußen-Spielerin für ein vorzeitiges Laufbahnende. Die 24-Jährige hatte sich erst vor einem Jahr von ihrem zweiten Kreuzbandriss erholt, als sie sich im Trainingslager in Dänemark zum dritten Mal schwer am Knie verletzte. Seither arbeitete die Buxtehuderin an ihrem Comeback - bis zur vergangenen Woche. «Für diese Entscheidung bringe ich sehr viel Respekt auf», wird BSV-Geschäftsführer Peter Prior auf der Internetseite des Vereins zitiert. Zelmel erzielte in 45 Bundesligapartien 68 Tore.

Spielplan

Buxtehuder SV

von dpa

erstellt am 15.Sep.2017 | 11:20 Uhr