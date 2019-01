Handball : Buxtehuder SV will ohne Gronemann dritten Sieg in Folge

Handball-Bundesligist Buxtehuder SV muss in der Heimpartie am Samstag (16.00 Uhr) gegen die HSG Bad Wildungen auf Julia Gronemann verzichten. Die Torhüterin fällt wegen Schulterbeschwerden aus. Dennoch zeigte sich Trainer Dirk Leun optimistisch, den dritten Sieg in Serie mit seiner Mannschaft feiern zu können. «Wir müssen da weitermachen, wo wir aufgehört haben und sehr diszipliniert spielen», sagte er und betonte: «Wir spielen deutlich stabiler und haben nicht mehr die Durchhänger wie zu Saisonbeginn.»

von dpa

17. Januar 2019, 15:36 Uhr

Allerdings räumte der Trainer des Tabellenachten vor der Partie in der Halle Nord gegen den direkten Verfolger ein: «Bad Wildungen hat eine sehr bewegliche und aggressive Deckung und mit der Schweizer Nationaltorhüterin Manuela Brütsch eine gute Torfrau.»