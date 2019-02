Handball : Buxtehuder SV will Aufholjagd auch in Nellingen fortsetzen

Buxtehude (dpa/lno) – Die Handballerinnen vom Buxtehuder SV können in der Bundesliga einen großen Sprung vom siebten auf den vierten Tabellenrang machen. Voraussetzung ist ein Sieg des Teams von Trainer Dirk Leun am Samstag (19.30 Uhr) beim TV Nellingen. «Wir müssen von Beginn konzentriert auftreten. Wenn wir uns Fehler wie in Neckarsulm erlauben, wird es schwierig in Nellingen zu gewinnen», sagte Leun mit Blick auf den knappen Erfolg am vergangenen Samstag.

von dpa

01. Februar 2019, 10:48 Uhr

Fehlen werden im Spiel beim Abstiegskandidaten Torfrau Julia Gronemann (Schulterblessur) und Paula Prior (Achillessehnenprobleme). «Wir dürfen Nellingen nicht das Selbstbewusstsein vermitteln, dass sie das Spiel gewinnen können. Die Mannschaft brennt, und das macht sie gefährlich», warnte Leun seine Spielerinnen.