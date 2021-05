Handball : Buxtehuder SV unterliegt in Oldenburg erneut

Die Handball-Frauen vom Buxtehuder SV haben ihre Negativserie beim VfL Oldenburg nicht beenden können.

Oldenburg | Das Team von Trainer Dirk Leun unterlag am Sonntag im Bundesliga-Derby mit 25:30 (9:13) und wartet damit seit mehr als sechs Jahren auf einen Erfolg beim Ligakonkurrenten. Beste BSV-Werferin war Meret Ossenkopp (9). Abgesehen von der Anfangsphase lag der BSV im ersten Durchgang permanent in Rückstand, was auch der mangelnden Chancenauswertung gesch...

