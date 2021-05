Handball : Buxtehuder SV: Leun fordert Siege im Saisonendspurt

Die Handball-Frauen des Buxtehuder SV haben sich im Endspurt der Bundesliga ein klares Ziel gesetzt.

Buxtehude | Das Team von Trainer Dirk Leun will die beiden noch ausstehenden Heimspiele gewinnen und die Saison versöhnlich abschließen. Am Freitag (18.00 Uhr) ist der SV Union Halle-Neustadt in der Halle Nord zu Gast, am 22. Mai (18.00 Uhr) kommt es zum Lokalduell gegen die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten Leun blickt zunächst auf die Partie gegen Hall...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.