Handball : Buxtehuder SV holt wichtigen Punkt gegen Bietigheim

Buxtehude (dpa/lno) – Die Handball-Frauen des Buxtehuder SV sind der Europapokal-Teilnahme in der kommenden Saison einen kleines Stück nähergekommen. Am Samstag holte die Mannschaft von Trainer Dirk Leun ein 23:23 (13:11) gegen Titelverteidiger SG BBM Bietigheim vor 1199 Zuschauern in der Halle Nord.

von dpa

29. April 2018, 09:22 Uhr

«Das Team hat eindeutig eine Reaktion nach dem unzufriedenstellenden Spiel in Thüringen gezeigt. Es kommt bei einem Unentschieden nicht so oft vor, aber wir sind genauso glücklich, diesen Punkt gewonnen zu haben», sagte Leun, dessen Team vor einer Woche beim Tabellenführer THC klar verloren hatte. Isabell Kaiser war mit sieben Toren beste BSV-Werferin.