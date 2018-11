Handball : Buxtehuder SV gibt Sieg gegen Halle-Neustadt aus der Hand

von dpa

18. November 2018, 18:19 Uhr

Die Handball-Frauen des Buxtehuder SV haben sich mit einem Teilerfolg gegen SV Union Halle-Neustadt in die EM-Pause verabschiedet. Am Sonntag musste sich das Team von Trainer Dirk Leun vor 1250 Zuschauern in der Halle Nord mit einem 29:29 (14:18) gegen den Bundesliga-Aufsteiger begnügen. Dabei vergab der BSV eine Zwei-Tore-Führung und konnte in den letzten sechs Minuten der Begegnung keinen Treffer mehr erzielen. Beste Werferin bei den Gastgeberinnen war Annika Lott, die elf Tore erzielte.