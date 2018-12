Handball : Buxtehuder SV gelingt in Göppingen erster Auswärtssieg

Die Handball-Frauen des Buxtehuder SV können auf einen erfolgreichen Jahresabschluss hoffen. Nach der gut sechswöchigen EM-Pause gewann die Mannschaft von Trainer Dirk Leun am Donnerstagabend beim bisherigen Bundesliga-Vierten Frisch Auf Göppingen 34:28 (16:11) und schaffte damit den ersten Auswärtssieg dieser Saison. Der BSV verbesserte sich auf Platz sieben. Am Sonntag (15.00 Uhr) steht noch das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen an.

28. Dezember 2018, 09:39 Uhr

«Wir haben im Angriff umgesetzt, was wir in der langen Vorbereitung besprochen hatten. Wir haben uns klare Chancen erspielt und diese mit einer hohen Quote genutzt», befand Leun. Und ergänzte: «Wir haben unser Konzept voll durchgezogen und nur wenige Passfehler gehabt.»

Beste Torschützin war Annika Lott, die neun Treffer erzielte. Leun stellte allerdings fest: «Wir haben es hier taktisch hervorragend umgesetzt. Da ist es egal, wer am Ende die Tore erzielt.»

Von Leverkusen erwartet Leun nun allerdings mehr Gegenwehr: «Sie haben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielerinnen. Sie werden uns vor andere Aufgaben als Göppingen stellen.» Trotz der kurzen Pause hofft der BSV-Coach aber auf einen positiven Effekt des Göppingen-Spiels: «Der Sieg ist gut für das Selbstvertrauen und positiv für den Kopf. Das wird zusätzliche Kräfte freisetzen.»