Handball : Buxtehuder Handballerinnen verlieren gegen Blomberg

Bei den Handball-Frauen des Buxtehuder SV hat sich die Enttäuschung trotz der dritten Niederlage im dritten Saisonduell inklusive des DHB-Pokals gegen die HSG Blomberg-Lippe in Grenzen gehalten.

Buxtehude | „Mit der Abwehrleistung können wir bis auf die Schlussphase zufrieden sein“, sagte Trainer Dirk Leun am Samstag nach dem 21:26 (13:13) gegen den Bundesliga-Dritten. „Wir hatten genug Möglichkeiten, das Spiel in der zweiten Halbzeit enger zu gestalten und zu kippen.“ Die Entscheidung in der Partie war nach einem 5:0-Lauf der Gäste zum zwischenzeitli...

