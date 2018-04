Handball : Buxtehuder Handballerinnen festigen dritten Tabellenplatz

Im Kampf um die Europapokal-Teilnahme in der kommenden Saison haben die Handball-Frauen des Buxtehuder SV einen weiteren Erfolg verbucht. Am Samstag entschied die Mannschaft von Trainer Dirk Leun das Bundesliga-Duell gegen den VfL Oldenburg vor 1260 Zuschauern in der Halle Nord mit 31:24 (15:14) für sich und verteidigte damit den dritten Tabellenplatz. Beste BSV-Werferin war Lone Fischer mit zehn Treffern, darunter drei Siebenmeter.

von dpa

01. April 2018, 12:06 Uhr

«Ich bin erleichtert und stolz auf meine Mannschaft. Sie hatte nicht ihren besten Tag, in der zweiten Hälfte aber disziplinierter gespielt und am Ende einen deutlichen Sieg erzielt», betonte Leun. Er fügte jedoch selbstkritisch hinzu: «Wir haben zu viele Fehler gemacht und einige Dinge nicht so umgesetzt, wie wir uns das vorgenommen hatten.»