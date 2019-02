Handball : Buxtehude-Coach Leun nach sechstem Sieg nicht ganz zufrieden

Der Buxtehuder SV hat das halbe Dutzend in der Handball-Bundesliga vollgemacht. Am Samstagabend gelang der Mannschaft von Trainer Dirk Leun mit dem 25:21 (14:10)-Sieg bei der HSG Bensheim/Auerbach der sechste Erfolg in Serie. «Ich bin froh über die zwei Punkte, aber wir müssen es kritisch sehen. Es war kein gutes und kein schönes Spiel von uns», räumte Leun dennoch ein.

von dpa

17. Februar 2019, 10:32 Uhr

Er hatte aber auch Positives gesehen. «Wir haben in der kritischen Phase die Nerven bewahrt und im entscheidenden Moment wieder zugelegt. Das ist auch ein Qualitätsmerkmal, wo wir uns weiterentwickelt haben», meinte Leun. Beste BSV-Werferin war Lisa Prior, die neun Treffer, davon fünf Siebenmeter, erzielte.