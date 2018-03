Unfälle : Busse in Hamburg-Billstedt zusammengestoßen: Fahrer verletzt

von dpa

20. März 2018, 15:12 Uhr

Zwei leere Linienbusse sind am Dienstag am Busbahnhof in Hamburg-Billstedt zusammengestoßen. Einer der Fahrer sei durch das Bersten der Frontscheibe leicht im Gesicht verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der andere Fahrer habe über Rückenschmerzen geklagt. In keinem der Busse hätten Fahrgäste gesessen. Unfallursache und Schadenshöhe waren noch unklar.