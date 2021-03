Justiz : Buß: Führungsversagen der Polizei in Rockeraffäre

Als Sonderbeauftragter untersuchte Ex-Innenminister Buß die Rockeraffäre bei der Polizei - frei von Einflussnahme, wie er im Kieler Landtag sagt. Zu den Bewertungen von 2019 stehe er, an den Fakten habe sich nichts geändert. Eine spitze Bemerkung gibt es auch.

Kiel | Ex-Innenminister Klaus Buß bleibt bei seinen Vorwürfen gegen ehemalige Polizeiführer im Zusammenhang mit der sogenannten Rockeraffäre in Schleswig-Holstein. „Ich halte alle Bewertungen aufrecht“, sagte der Sonderbeauftragte der Landesregierung am Montag vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Kiel. „Ich sehe keinen Anlass davon abzuweichen...

