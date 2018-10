Unfälle : Bus kollidiert mit PKW: Zwei Menschen verletzt

von dpa

02. Oktober 2018, 15:22 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus sind am Dienstagvormittag in Hamburg-Wilstorf zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Bus mit dem abbiegenden PKW zusammengestoßen. Sowohl der Busfahrer als auch der Beifahrer des Autos mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Jägerstraße und Winsener Straße.