Klima : Bunte Bänder mit Klimawünschen vor Hamburger Rathaus

Bunte Stoffbänder und viele Appelle an die Klimapolitik. So haben viele Menschen in Hamburg ihre Wünsche formuliert. Noch wehen die Bänder vor dem Rathaus, bald sollen sie auf die Reise gehen.

Hamburg | Sprüche wie „Wäre die Natur eine Bank, hätten wir sie schon längst gerettet“ und „Schützt den Wald“ oder einfach nur bunte Blümchen: Mit bunten beschrifteten und bemalten Bändern aus Stoff haben viele Menschen vor dem Hamburger Rathaus gegen die Klimapolitik protestiert und ihre Wünsche an die Regierenden formuliert. Die Veranstaltung des Vereins Pare...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.