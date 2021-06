Kriminalität : Bundesweit mehr Geldautomaten gesprengt

Die Zahl der Sprengungen von Geldautomaten ist in Deutschland deutlich gestiegen - aber im Norden bleibt diese Straftat weiterhin relativ selten.

Wiesbaden | Im vergangenen Jahr hat es in Schleswig-Holstein neun solcher Attacken gegeben, vier mehr als 2019. In Hamburg waren es zwei, nach einer im Jahr zuvor. Das geht aus einem vom Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden am Dienstag herausgegebenen Bundeslagebericht hervor. Rechnerisch ergibt sich damit nach BKA-Berechnungen für Schleswig-Holstein eine Häuf...

