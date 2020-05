Prozesse : Bundesweit Anschläge angedroht: Prozess geht weiter

Avatar_shz von dpa

07. Mai 2020, 00:09 Uhr

Der Prozess gegen einen 32-Jährigen, der in einer Vielzahl von Mails bundesweit Sprengstoffanschläge in Gerichten, Bahnhöfen, Behörden und Einrichtungen angedroht haben soll, wird heute am Berliner Landgericht fortgesetzt. Ob sich der mutmaßliche Rechtsextremist aus Schleswig-Holstein am zweiten Verhandlungstag zu den Vorwürfen äußern wird, ist offen. Die von Dezember 2018 bis April 2019 verschickten Schreiben waren laut Anklage zum großen Teil mit «NationalSozialistische Offensive» unterzeichnet. Angeklagt sind 107 mutmaßliche Taten. Demnach hatte der 32-Jährige Gewalttaten gegen die öffentliche Ordnung geplant.