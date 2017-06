Verbände : Bundesvize der Türkischen Gemeinde kommt aus dem Norden

vergrößern 1 von 1 Foto: Andre Klohn 1 von 1

Der Landesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Schleswig-Holstein, Cebel Küçükkaraca, ist zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Organisation wiedergewählt worden. Wie die Türkische Gemeinde am Montag mitteilte, wurde Küçükkaraca am Wochenende auf dem Bundeskongress in Berlin in seinem Amt bestätigt. Der 62-Jährige ist seit 2005 Bundesvize. Der Bundeskongress erteilte nach Angaben der Türkischen Gemeinde einer nationalen Leitkultur eine klare Absage und bekannte sich ebenso deutlich zu einer offenen und vielfältigen Gesellschaft.

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 13:41 Uhr