Wahlen : Bundestagswahl 2017: Auftakt zur Briefwahl für Hamburger

Von heute an können Hamburger Bürger per Briefwahl für die Bundestagswahl am 24. September abstimmen. Wie ein Sprecher des Senats am Montag mitteilte, sind die Briefwahlunterlagen eingetroffen und der Versand beginnt mit Öffnung der Wahldienststellen. Wer per Briefwahl wählen möchte, weil er am Wahltag verhindert ist, kann sich noch bis zum 19. September über den Online-Briefwahlantrag registrieren. Auf dem schriftlichen Wege oder auch persönlich bei der Wahldienststelle, kann noch bis zum 22. September die Briefwahl beantragt werden. Wähler können aber auch direkt in die für sie zuständige Briefwahlstelle gehen und dort ihre Stimme am 24. September abgeben.

Informationen und Anmeldung zur Briefwahl

von dpa

erstellt am 15.Aug.2017 | 02:41 Uhr