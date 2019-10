Verkehr : Bundesstraße 75 zwischen Hamberge und Lübeck gesperrt

Avatar_shz von dpa

01. Oktober 2019, 17:42 Uhr

Die Bundesstraße 75 wird am 7. und 8. Oktober wegen Bauarbeiten kurzzeitig zwischen Hamberge und Lübeck in beide Richtungen gesperrt. Es müssten einzelne Stellen ausgebessert werden, teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr am Dienstag mit. Die Umleitung für beide Fahrtrichtungen führt von Ratzbek im Kreis Stormarn über die K 111 und K 78 über Dahmsdorf und Badendorf an die K 13 und von dort nach Lübeck. Rettungsfahrzeugen im Einsatz werde die Durchfahrt ermöglicht.