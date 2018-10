Bundesrat : Bundesratspräsident Günther: «Verzagtheit» durchbrechen

von dpa

18. Oktober 2018, 07:18 Uhr

Die Politik muss nach Ansicht des designierten Bundesratspräsidenten Daniel Günther (CDU) wieder mehr Zuversicht in die Zukunft vermitteln. «Ich habe im Moment den Eindruck, dass sich Deutschland - auch oder gerade auch wegen der Politik - in einer Art von Verzagtheit befindet, die es zu durchbrechen gilt», sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur. Wenn man etwas bewegen möchte, dann brauche es Optimismus und vor allem Mut. Am Freitag will sich Günther in der Länderkammer zum Präsidenten des Bundesrats wählen lassen. Am 1. November soll er das Amt turnusmäßig antreten. Das Jahr seiner Bundesratspräsidentschaft und der Tag der Deutschen Einheit 2019 in Kiel sollen unter dem Motto «Mut verbindet» stehen.