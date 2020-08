Musik : Bundespräsident Steinmeier besucht Festivalkonzert

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt heute zu einem Konzert nach Schleswig-Holstein. Das Staatsoberhaupt will am Nachmittag gemeinsam mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ein Open-Air-Konzert des Percussion-Virtuosen Martin Grubinger auf Schloss Gottorf in Schleswig besuchen. Steinmeier gibt damit auch ein Signal an die unter der Corona-Krise stark leidende Kunstszene.

Avatar_shz von dpa

08. August 2020, 01:41 Uhr

Der 37 Jahre alte Österreicher Grubinger ist seit Jahren einer der prägenden Künstler des Schleswig-Holstein Musik Festivals, das wegen der Pandemie in diesem Jahr in der geplanten Form abgesagt werden mu...

