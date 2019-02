International : Bundespräsident Steinmeier bei Matthiae-Mahl in Hamburg

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der lettische Präsident Raimonds Vējonis sind am Freitagabend als Ehrengäste zum traditionellen Matthiae-Mahl im Hamburger Rathaus eingetroffen. Vējonis war am Donnerstag zu einem fünftägigen Besuch in Deutschland angekommen. Die Einladung von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zum Matthiae-Mahl steht nach Angaben des Senats ganz im Zeichen der Europawahl Ende Mai. Rund 400 Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur wurden im Großen Festsaal des Rathauses erwartet.

von dpa

22. Februar 2019, 19:39 Uhr

Deutschland gilt als einer der wichtigsten Handelspartner Lettlands, das 2004 der Europäischen Union beigetreten ist. Vējonis' Besuch findet im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der staatlichen Unabhängigkeit statt.