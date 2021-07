Kommunen : Bundespräsident: Konsequenzen aus Pandemie für Verwaltung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Politik und Verwaltung dazu aufgefordert, aus der Corona-Pandemie Konsequenzen zu ziehen.

Timmendorfer Strand | Gerade in den Landkreisen habe die Pandemie besondere Verwundbarkeiten und Problemfelder kenntlich gemacht, sagte Steinmeier am Freitag zum Auftakt der Jahrestagung des Deutschen Landkreistages in Timmendorfer Strand. Die Pandemie habe gezeigt, dass der Staat moderner, digitaler, intelligenter werden müsse, sagte Steinmeier. Vor allem müsse alles Mens...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.