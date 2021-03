Kriminalität : Bundespolizei stellt gestohlene Autos vor Abfahrt sicher

Fahnder haben im Kieler Hafen zwei gestohlene Autos vor der Abfahrt nach Litauen sichergestellt.

Kiel | Ein 27 Jahre alter Mann habe am Dienstag mit einem Sattelschlepper auf eine Fähre fahren wollen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Eine Überprüfung der beiden Autos im Auflieger im Wert von zusammen mehr als 100 000 Euro durch Bundespolizisten und Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Schengen Süd habe ergeben, dass diese am Sonntag und Monta...

